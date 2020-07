Tutte le fiction e le serie Rai dell’autunno 2020 e quelle in arrivo nel 2021, da Doc a Pizzofalcone (Di giovedì 16 luglio 2020) La presentazione dei palinsesti della prima parte della prossima stagione televisiva ha ufficializzato i titoli delle fiction e delle serie Rai dell'autunno 2020 e quelli che si faranno attendere fino al prossimo anno. I ritorni Non c'è ancora traccia de L'Amica Geniale 3, le cui riprese non sono ancora iniziate, ma quest'autunno torna in onda coi nuovi episodi un grande successo di pubblico della scorsa primavera, Doc Nelle Tue Mani: la seconda parte della prima stagione, la cui produzione era stata interrotta dall'emergenza Coronavirus, è attualmente in produzione. Le riprese del medical drama con Luca Argentero, ispirato alla vera storia del medico di Lodi Pierdante Piccioni, sono appena ripartite a Roma, dove si stanno girando i 4 episodi rimasti in sospeso. Tornano in autunno su Rai1 anche altri due sequel: la ... Leggi su optimagazine

