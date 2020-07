Legambiente pulisce la spiaggia di Anzio alla riserva di Tor Caldara (Di giovedì 16 luglio 2020) Con la quinta giornata di Goletta Verde 2020 nel Lazio, dopo i blitz contro la centrale a carbone di Civitavecchia e per la mancata depurazione a San Felice Circeo, il dossier sulle spiagge libere e l’analisi di beach litter, ecco la giornata di pulizia: guanti in mano e sacchi in spalla, i volontari di Legambiente Lazio e del circolo “Le Rondini” di Anzio-Nettuno hanno ripulito la spiaggia antistante la riserva di Tor Caldara, davanti la quale il circolo locale chiede peraltro l’istituzione di un sito di interesse comunitario (sic) marino con l’obiettivo di proteggere i fondali. Rifiuti di ogni genere sono stati raccolti dai volontari, plastiche monouso per la distribuzione alimentare, vecchi oggetti da spiaggia, rifiuti urbani provenienti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

