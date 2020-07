In attesa di PS5 e Xbox Series X, The Guardian stila la lista delle migliori console di sempre (Di giovedì 16 luglio 2020) La fine del 2020 segnerà anche un nuovo punto di svolta per quanto riguarda il panorama videoludico, con l'arrivo delle console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X. In attesa di questa transizione, The Guardian ha stilato la lista delle 25 migliori console di sempre, lista che sicuramente innescherà un acceso dibattito.La lista pubblicata dal sito mostra la presenza di console come Atari Jaguar, SEGA Master System e Intellivision tra le piattaforme meno "brillanti"; a circa metà classifica troviamo Nintendo 64, Xbox One e Xbox, mentre tra le console da Top 10 ... Leggi su eurogamer

VIDEO | PES 2022, presentato il trailer del nuovo titolo Konami. PES 2021 sarà solo un aggiornamento

La Konami, infatti, ha annunciato il nuovo capitolo della sua fortunata saga calcistica: PES 2022, che sarà il primo a sfruttare la potenza e la nuova grafica di PS5 e Xbox Series X ... con i nuovi ...

La Konami, infatti, ha annunciato il nuovo capitolo della sua fortunata saga calcistica: PES 2022, che sarà il primo a sfruttare la potenza e la nuova grafica di PS5 e Xbox Series X ... con i nuovi ...