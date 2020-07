Diletta Leotta single? Possibile rottura con Daniele Scardina (Di giovedì 16 luglio 2020) Il settimanale “Nuovo”, tramite le parole del direttore Riccardo Signoretti, lancia la bomba di gossip: Diletta Leotta sarebbe infatti tornata single, dopo la fine della storia d’amore durata circa un anno con il pugile Daniele Scardina, alias King Toretto. Nessun annuncio ufficiale da parte dei due, che però non si mostrano insieme da diverse settimane: niente però lasciava presagire la rottura. La Leotta e Scardina si erano conosciuti in occasione di un evento di boxe tramite Gue Pequeno e da lì avevano iniziato la loro storia nonostante la distanza: Scardina infatti risiede principalmente a Miami in Florida, mentre la Leotta ha come base lavorativa Milano. I due però ... Leggi su sportface

zazoomblog : “Diletta Leotta e King Toretto è finito l’amore” - #“Diletta #Leotta #Toretto #finito - pashere1908 : @Vatenerazzurro1 Passare da conte a guardiola è come passare da rosy bindi a diletta leotta - matteo_milan91 : Meglio Diletta Leotta fonte twitter - 8antonio8989 : Dopo Belen, anche Diletta Leotta cornuta - MondoTV241 : Diletta Leotta single, già finita la storia con Scardina? #dilettaleotta #danielescardina -