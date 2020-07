Autostrade | La Borsa festeggia l'impunità dei Benetton (Di giovedì 16 luglio 2020) Terminata la farsa della discussione notturna nel consiglio dei ministri sulla possibile revoca della concessione ad Autostrade, la Borsa ha festeggiato con un rialzo spettacolare l'ennesima beffa a chi chiedeva giustizia, non solo per le 43 vittime del crollo del ponte Morandi, ma per tutti quelli che per anni hanno dovuto pagare caro un servizio, senza la garanzia di una sistematica manutenzione. I miliardi di profitti sono serviti a consolidare l'impero dei Benetton, che si estende (...) - Economia / Benetton, Appalti pubblici, , Autostrade Leggi su feedproxy.google

