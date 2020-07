Nubifragio a Palermo, persone intrappolate nelle loro auto nei sottopassi allagati: due morti annegati (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a Palermo, allagato dopo che un Nubifragio si è abbattuto in città. Erano in un’auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta bloccata in strada. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare i corpi. Il maltempo ha colpito una vasta zona della Sicilia. Nel capoluogo la situazione più drammatica con allagamenti e strade trasformati in torrenti e allagamenti. Sono diversi gli automobilisti salvati da poliziotti e vigili del fuoco dopo essere rimasti intrappolati nelle loro auto nei sottopassaggi. Sui social sono stati pubblicati decine di video di persone che nuotano nelle strade ... Leggi su ilfattoquotidiano

