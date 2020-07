Roma, Fonseca su Zaniolo: «Tornerà gradualmente a essere importante» (Di martedì 14 luglio 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza del ritorno di Nicolò Zaniolo Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona. Tra gli argomenti trattati, anche le condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo. «Zaniolo ha giocato bene e sta bene, ma come dico sempre è la squadra la cosa più importante. I ragazzi hanno vinto e lo hanno fatto bene. Nicolò tornerà gradualmente a essere un calciatore sempre più importante per noi, ma in questo momento conta di più il gruppo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

