Inter, Bastoni: «Difficile rompere il dominio Juve, ma noi siamo un gruppo in crescita» (Di martedì 14 luglio 2020) Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto in Serie A con la Juventus Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, in una Intervista a Sky Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A e della crescita del gruppo nerazzurro. SCUDETTO – «Sicuramente rompere il dominio della Juve non è una cosa facile che si fa in un anno, quindi noi cercheremo di crescere di stagione in stagione, siamo un gruppo di ragazzi giovane abbiamo tempo per fare delle grandi cose. L’obiettivo è guardare partita per partita e cercare di vincerle tutte». VITTORIA COL TORINO ... Leggi su calcionews24

