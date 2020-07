In Israele va in tilt il tracciamento dei positivi: migliaia in quarantena per errore (Di martedì 14 luglio 2020) migliaia di israeliani, circa 12mila, per errore in quarantena. E ciò sulla base della segnalazioni del programma di tracciamento dei contagi in base ai servizi dello Shin Bet. Una falla nel sistema di contact tracing emersa nell’audizione davanti ad un comitato parlamentare. Lo riferisce Times of Israel. Il programma commette errori Nella prima settimana del programma, migliaia di israeliani hanno ricevuto una notifica via sms che li avvertiva di essere stati in contatto con persone contagiate e gli imponeva una quarantena di 14 giorni, pena una multa o anche il carcere. Molti hanno telefonato al ministero della Salute chiedendo un riesame della loro situazione. 12mila persone non dovevano fare la quarantena Ayelet Grinbaum, intervenuta a nome del ... Leggi su secoloditalia

