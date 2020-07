"Ho rifiutato un bel compenso, non volevo metterla in difficoltà. Ma...", Magalli, la bomba-Mediaset su Adriana Volpe (Di martedì 14 luglio 2020) "Ho rifiutato un bel compenso". Giancarlo Magalli, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, confessa di aver declinato l'offerta di Alfonso Signorini, presentatore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, che lo aveva invitato ad avere un confronto in diretta con Adriana Volpe. I rapporti tra il conduttore dei I fatti vostri e la sua ex collega, come noto, sono ai minimi termini: "Non mi piaceva l'idea di andare lì per metterla in difficoltà - ha spiegato Magalli -. E non mi sarebbe neppure piaciuto il contrario, ovvero l'opzione di essere una sua vittima. Quindi ho preferito lasciar perdere". "Sono anni che si parla di questa diatriba e non se ne può più. Purtroppo anni fa lei ha scoperto che, ... Leggi su liberoquotidiano

zazoomblog : Magalli ha detto no al confronto con Adriana Volpe al GF Vip parla lui: “Ho rifiutato un bel compenso” - #Magalli… - PrinceDavid_BEL : RT @manginobrioches: La sai la differenza tra un migrante #Covid positivo sbarcato in #Calabria e un imprenditore Covid positivo sbarcato a… - Alessapiens : @DottorWatson @joaninhasid @Chiari75 Sì, ma con il senno delle adulte ti chiedo: perché Oscar allora avrebbe rifiut… - emicragno : RT @fleurfusillee: “Enjolras, credente, disprezzava quello scettico e, sobrio, quell’ubriacone. Gli concedeva un po’ di altera pietà. Grant… - fleurfusillee : “Enjolras, credente, disprezzava quello scettico e, sobrio, quell’ubriacone. Gli concedeva un po’ di altera pietà.… -

Ultime Notizie dalla rete : rifiutato bel Tore Pinna rifiuta l'offerta del Carbonia L'Unione Sarda.it Giancarlo Magalli, altra bomba su Adriana Volpe: "Ho rifiutato un bel compenso, non volevo metterla in difficoltà. Ma..."

"Ho rifiutato un bel compenso". Giancarlo Magalli, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, confessa di aver declinato l'offerta di Alfonso Signorini, presentatore dell'ultima edizione del Grande Fratel ...

Tore Pinna rifiuta l'offerta del Carbonia

Doveva essere il giorno della firma a Carbonia, per fare il secondo allenatore di Marco Mariotti e invece Tore Pinna ci ha ripensato. L'ex portiere della Torres ha detto: "Il Carbonia mi aveva offerto ...

"Ho rifiutato un bel compenso". Giancarlo Magalli, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, confessa di aver declinato l'offerta di Alfonso Signorini, presentatore dell'ultima edizione del Grande Fratel ...Doveva essere il giorno della firma a Carbonia, per fare il secondo allenatore di Marco Mariotti e invece Tore Pinna ci ha ripensato. L'ex portiere della Torres ha detto: "Il Carbonia mi aveva offerto ...