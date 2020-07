Arriva l’ok del medico, Dovizioso sarà al via a Jerez (Di martedì 14 luglio 2020) Andrea Dovizioso sarà al via del weekend del Gran Premio di Spagna che aprirà la stagione del Mondiale MotoGP. Il pilota forlivese, operato recentemente alla clavicola per un incidente mentre si allenava facendo motocross, ha superato l'esame medico al quale è stato sottoposto stamattina. "Dopo essere stato sottoposta ai controlli medici con il dottor Angel Charte questa mattina, Andrea Dovizioso e' stato dichiarato 'fit' e pronto a correre questo fine settimana" si legge sull'account Twitter della Ducati Corse.E così la giornata di test IRTA organizzata per mercoledì, che vedrà in pista nuovamente dopo mesi di stop la MotoGP, avrà un osservato speciale: Andrea Dovizioso. Il pilota italiano, reduce da un infortunio alla clavicola sinistra lo scorso 28 giugno, è ... Leggi su ilfogliettone

