All Together Now – La Supersfida, i concorrenti (Di martedì 14 luglio 2020) Il 14 luglio 2020, alle 21:20 su Canale 5, va in onda All Together Now-La Supersfida, speciale del talent show andato in onda nel 2019 ed anche in questo caso condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Il regolamento del programma non cambia, con la differenza, però, che a sfidarsi saranno concorrenti delle due passate edizioni. Otto proverranno dalla prima edizione, altri otto dalla seconda: a loro il compito di cantare brani celebri riuscendo a convincere il Muro umano di fronte a cui si troveranno, composto da cento esperti di musica e capitanato da J-Ax. I punti accumulati dai concorrenti saranno tanti quanti i componenti in piedi durante l’esibizione. Dopo le sfide one-to-one, il concorrente con il punteggio più alto potrà scegliere chi sfidare nella fase successiva. Si arriverà ... Leggi su ascoltitv

