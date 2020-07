Pierluigi Diaco e Corinne Clery, lite clamorosa a Io e Te: 'Sei una bugiarda'. Bufera social (Di lunedì 13 luglio 2020) Inizia nuovamente all'insegna delle polemiche la settimana televisiva di Pierluigi Diaco che litiga in diretta con Corinne Clery durante Io e Te. L'attrice francese stava raccontando della sua ... Leggi su leggo

xocostaxo : RT @__irishrose: Ma c'è un conduttore più antipatico e saccente di Pierluigi Diaco? Non credo. #ioete - infoitcultura : Corinne Clery: scontro in diretta con Pierluigi Diaco (VIDEO) - ReciLadiva : RT @__irishrose: Ma c'è un conduttore più antipatico e saccente di Pierluigi Diaco? Non credo. #ioete - g_alo87 : RT @Trash___Boy: 13/07/19, Pierluigi Diaco: 'Mi sono sottratto a delle logiche, diciamo così, finte' [Riferendosi alla sua partecipazione,… - carlottovr : RT @Moonlightshad1: Il 19 dicembre 2016 Pierluigi #Diaco organizzò un flash mob di protesta in Campidoglio contro Virginia Raggi al quale p… -