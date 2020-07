Morto Benjamin Keough, il nipote di Elvis Presley “si è sparato un colpo di pistola”: aveva 27 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Il nipote di Elvis Presley, Benjamin Keough, è Morto a 27 anni. Lo ha confermato ai media americani il manager della madre Lisa Marie Presley, Roger Widynowski, spiegando che il giovane è deceduto a Calabasas, in California. La signora Presley – ha spiegato Widynowski – è “completamente distrutta, inconsolabile e profondamente devastata“, ma sta “cercando di rimanere forte per i suoi gemelli di 11 anni e per la figlia maggiore Riley”, ha dichiarato Widynowski. “Adorava quel ragazzo. Era l’amore della sua vita”, ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli sulla sua morte. Ma il sito Tmz cita fonti delle forze dell’ordine secondo cui il ... Leggi su ilfattoquotidiano

