Inter, premiato il rischio di Conte: Toro “matato”, è secondo posto in classifica (Di martedì 14 luglio 2020) Mai più come a Verona, aveva urlato un rabbioso Antonio Conte. E la lezione del Bentegodi è stata recepita da un’Inter che non si è privata, però, degli stessi brividi. Anche contro il Torino è andata sotto (gol di Belotti dopo un erroraccio di Handanovic), ma ha avuto la forza di reagire brutalmente in avvio di ripresa, segnando in rapida successione con Young e Godin, e di mettere poi al sicuro la vittoria con Lautaro. Scavalcata l’Atalanta e agganciata la Lazio al secondo posto (i nerazzurri sono secondi per differenza reti): non era scontato, dopo il gli spettri del primo tempo. Il Torino ha perso, ma non è dispiaciuto dal gol di Belotti alla fine del primo tempo e poi nella reazione ai gol subiti in avvio di ripresa (traversa del capitano). Antonio ... Leggi su sportface

