Era Bellatrix Lestrange in Harry Potter: oggi a 54 anni completamente diversa, capelli corti e… [FOTO] (Di lunedì 13 luglio 2020) In Harry Potter, Bellatrix Lestrange è uno dei personaggi più affascinanti e grotteschi allo stesso tempo. Una purosangue, che non perde mai l’occasione di ricordare quanto sia importante distinguersi dai mezzosangue. È la prima seguace di Voldemort, per lui si immola e combatte con orgoglio. Le arti oscure sono il suo mondo; si muove con estrema agilità tra incantesimi mortali e torture dolorose. Ne è una prova il suo accanimento verso la famiglia Paciock; dopo aver torturato e ucciso i genitori Neville, viene processata e rinchiusa ad Azkaban. Con il ritorno del Signore Oscuro, però, fugge dalla prigione e torna alla ribalta. Per mano sua muoiono Sirius Black, Dobby e Ninfadora; tuttavia, nel finale di Harry Potter e i Doni della Morte ... Leggi su velvetgossip

dodolight99 : @zziatizia @moonylvpin_ Esatto ogni volta è un duro colpo. Praticamente in questa fan art c'era Remus morto, Tonks… - shippodranya : RT @proudofmascolo: Sirius Black III ( 1959-1996), conosciuto anche con il soprannome di Felpato, era un Mago Purosangue appartenente alla … - claraxgm : RT @proudofmascolo: Sirius Black III ( 1959-1996), conosciuto anche con il soprannome di Felpato, era un Mago Purosangue appartenente alla … - proudofmascolo : Sirius Black III ( 1959-1996), conosciuto anche con il soprannome di Felpato, era un Mago Purosangue appartenente a… - _torschluspanik : @_wandervlust sì ma il sondaggio era sui migliori serpeverde e secondo me ce ne sono molti altri che rappresentano… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Bellatrix Harry Potter Sirius Black: oggi 62 anni barba e capelli corti bianchi FOTO Velvet Gossip Era Bellatrix Lestrange in Harry Potter: oggi a 54 anni completamente diversa, capelli corti e… [FOTO]

In Harry Potter, Bellatrix Lestrange è uno dei personaggi più affascinanti e grotteschi allo stesso tempo. Una purosangue, che non perde mai l’occasione di ricordare quanto sia importante ...

Era Sirius Black in Harry Potter: oggi a 62 anni barba e capelli bianchi, irriconoscibile [FOTO]

Tuttavia, durante uno degli ultimi scontri, viene ucciso da Bellatrix Lestrange ... così spesso definito dalla critica, Oldman era anche in alcuni episodi della fortunatissima serie tv Friends.

In Harry Potter, Bellatrix Lestrange è uno dei personaggi più affascinanti e grotteschi allo stesso tempo. Una purosangue, che non perde mai l’occasione di ricordare quanto sia importante ...Tuttavia, durante uno degli ultimi scontri, viene ucciso da Bellatrix Lestrange ... così spesso definito dalla critica, Oldman era anche in alcuni episodi della fortunatissima serie tv Friends.