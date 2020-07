Crotone-Pordenone 1-0, fuga promozione firmata Simy (Di lunedì 13 luglio 2020) Ancora lui, ancora Simy, con il quinto gol in tre partite l’attaccante del Crotone trascina i suoi e regala i tre punti ai calabresi nello scontro direttissimo per la Serie A contro il Pordenone! Ora il Crotone, a 4 gare dal termine del campionato, ha ben 5 punti di vantaggio sulla terza in classifica, lo Spezia che questa sera ha scavalcato proprio il Pordenone. Il risultato finale, Crotone-Pordenone 1-0 segna dunque la prima vera fuga dei Crotonesi verso la promozione diretta in Serie A. FORMAZIONI: Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Golemic, Cuomo; Gerbo (90+1′ Mazzotta), Benali, Barberis, Zanellato (66′ Jankovic), Molina; Messias (87′ Gomelt), Simy ... Leggi su sport.periodicodaily

