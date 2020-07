Paola Perego: “Non vergognatevi delle vostre paure” (Di sabato 11 luglio 2020) Paola Perego ce l’ha fatta. E’ riuscita a vincere la sua battaglia. Prima le crisi di panico, poi anche l’esorcismo pur di cacciare ‘la ferocie belva’ che era dentro di lei. Un messaggio positivo a chi deve combattere con le stesse paure… Le crisi di panico, la paura di non farcela, la richiesta di un esorcismo. Paola Perego ha chiesto aiuto, ha avuto il coraggio di farlo, poiArticolo completo: Paola Perego: “Non vergognatevi delle vostre paure” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

_Alessio_88 : @Mariquita_la1a Come dissi qualche giorno fa la Rai2 dal lunedì al venerdì (esclusa Bianca Guaccero) sembra il put… - ManavaBit : @Marina00180963 Ci sono diversi libri utili per te... - Nicolettatcc : RT @Dio: A me fa sempre piacere se portate i soldi a noi, eh, però l'attacco di panico è una cosa seria e va affrontata da professionisti.… - Mirkus57 : @LoredaconLory Chiedere di Paola Perego, lo ha appena chiamato.....l’esorcista!!! - piobulgaro : ? PAOLA PEREGO RIVELA IL SUO DRAMMA: 'SEMBRAVO UNA POSSEDUTA, SONO ANDATA DALL'ESORCISTA!' Ecco cosa è stata costr… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Perego

Reti Rai in pista per la stagione autunnale. Su 51 programmi del nuovo palinsesto che va dal 6 settembre al 19 dicembre 2020, a quanto apprende l’Adnkronos, Rai1 ne avrebbe programmati per l’autunno 3 ...Non c’è che dire sul fatto che Giancarlo Magalli sia ad oggi uno dei conduttori più discussi degli ultimi anni, per via delle incomprensioni e battibecchi avvenuti anche in diretta con la sua collega ...