Ibrahimovic: "Monza? Galliani mi ha chiamato. Litigio con Gazidis? È successo molto di più. Erede? Non c'è" (Di sabato 11 luglio 2020) L'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek. Riportate da calciomercato.com, ecco le parole dello svedese sull'interesse del Monza: "Mi ha chiamato Galliani: 'Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 Km da Milano c’è il tuo vecchio Milan'. Mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo. Quando mi ha portato per la prima volta al Milan, è venuto a casa mia in Svezia: 'Non me ne vado finché non vieni con me'. Helena, mia moglie, mi ha... Leggi su 90min

