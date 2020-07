Napoli-Osimhen: cosa c’è oltre il sì. I conti si fanno alla fine. E Veretout resta in lista (Di venerdì 10 luglio 2020) Ribadiamo un concetto: prima di sbarcare a Napoli per 48 ore molto intense, Victor Osimhen aveva già detto sì al club partenopeo. E lo ha ribadito subito dopo il summit che lo ha soddisfatto al cento per cento. Questo lo diciamo per chiarezza. Cos’è accaduto dopo? Bisogna entrare dentro la psicologia di un ragazzo di vent’anni o poco più, che ha perso il padre, che sa di fare una scelta definitiva per la sua carriera. Una scelta che gli piace molto, e lo ha detto al Napoli, ma che intende confermare al 101 per cento: cosa ci sarebbe di strano? Ci meraviglia che scrittori illustri parlino senza sapere, violentando l’intimità di un ragazzo che ha soltanto bisogno di ponderare ulteriormente. E ci meraviglia che scrittori illustri entrino dentro la testa di un ... Leggi su alfredopedulla

