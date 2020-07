Google parla di Wear OS con Android 11, che sarà anche sui prossimi smartwatch Fossil (Di venerdì 10 luglio 2020) Lo sviluppo di Wear OS continua ad essere importante per Google, mentre gli smartwatch Gen 6 di Fossil ricevono la certificazione SIG L'articolo Google parla di Wear OS con Android 11, che sarà anche sui prossimi smartwatch Fossil proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Google: Android 10 si diffonde più in fretta dei suoi predecessori

Android 10 si diffonde più in fretta di tutte le precedenti versioni, dice Google: è arrivato a quota 100 milioni di dispositivi in cinque mesi dal lancio, impiegandoci quindi il 28% in meno del tempo ...

Android 10 si diffonde più in fretta di tutte le precedenti versioni, dice Google: è arrivato a quota 100 milioni di dispositivi in cinque mesi dal lancio, impiegandoci quindi il 28% in meno del tempo ...