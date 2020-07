Golf – Jimenez in testa all’Austrian Open: Renato Paratore insegue al secondo posto (Di venerdì 10 luglio 2020) Le prodezze dello spagnolo Miguel Angel Jimenez, leader con 133 (68 65, -11) colpi, e la bella prova di Renato Paratore, secondo con 135 (68 67, -9), hanno caratterizzato la seconda giornata dell’Austrian Open, il torneo con il quale European Tour e Challenge Tour, che l’hanno organizzato insieme, hanno ripreso l’attività dopo lo stop per l’emergenza sanitaria. Sul percorso del Diamond CC, ad Atzenbrugg nei pressi di Vienna in Austria, Jimenez, 56enne di Malaga, con 21 titoli sul circuito dei quali 14 ottenuti dopo i 40 anni e ancora altamente competitivo, ha realizzato un 65 (-7) con dieci birdie e tre bogey, prendendo due colpi di margine sul quintetto inseguitore che, oltre a Paratore, comprende anche gli scozzesi Marc Warren e ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Golf Jimenez Golf – Jimenez in testa all’Austrian Open: Renato Paratore insegue al secondo posto SportFair Austrian Open: Paratore vola in seconda posizione

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Nel primo torneo ufficiale post lockdown dei massimi circuiti europei del golf, Renato Paratore sogna il colpo grosso. Nel secondo round dell'Austrian Open, evento in combinata ...

Golf, Paratore al secondo posto agli Austrian Open

il player azzurro balza dall'8/o al 2/o posto (135, -9) grazie a un parziale di 67 (-5). Ad Atzenbrugg, vicino Vienna, sei birdie e un bogey per il capitolino Nel primo torneo ufficiale post lockdown ...

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Nel primo torneo ufficiale post lockdown dei massimi circuiti europei del golf, Renato Paratore sogna il colpo grosso. Nel secondo round dell'Austrian Open, evento in combinata ...il player azzurro balza dall'8/o al 2/o posto (135, -9) grazie a un parziale di 67 (-5). Ad Atzenbrugg, vicino Vienna, sei birdie e un bogey per il capitolino Nel primo torneo ufficiale post lockdown ...