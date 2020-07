Far Cry 6, Giancarlo Esposito di Breaking Bad nel trailer – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Far Cry 6 non solo si farà, ma avrà anche tra i suoi protagonisti assoluti uno degli attori più importanti del mondo: Giancarlo Esposito. Alla fine le voci di corridoio di queste settimane si sono confermate. Far Cry 6 esiste e breve vedremo anche la presentazione ufficiale nell’evento Microsoft del 14 luglio 2020. I fan … L'articolo Far Cry 6, Giancarlo Esposito di Breaking Bad nel trailer – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Far Cry 6 - dopo il leak arriva la conferma da parte di Ubisoft della presenza di Giancarlo Esposito Anche se l'evento Ubisoft Forward si terrà questa domenica, in rete è trapelato un leak che mostra la copertina di Far Cry 6, e ora la società ha prodotto un breve teaser per il prossimo capitolo che ci consente di dare uno ...

