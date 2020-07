Esplode la polemica “Ci sono troppi gay in Rai” ed il direttore di Rai Uno replica e mette a tacere tutti (Di venerdì 10 luglio 2020) Da un paio di settimane a questa parte, probabilmente complice l’avanzare in parlamento della legge contro l’omofobia, è esplosa la polemica “ci sono troppi gay in Rai” lanciata da Mario Adinolfi e ripresa anche dalla giornalista de Il Messaggero che ha intervistato Fabio Canino, cercando in tutti i modi di fargli fare outing a qualche suo collega. L’assurda polemica è stata così commentata da Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, che durante un incontro con la stampa ha dichiarato: “Tutto vorrei leggere tranne questo. Basta piccolezze, bassezze. Di fronte alle persone non mi chiedo mai con chi vanno a letto. Questa storia della ‘gayzzazione’ di Rai Uno, in riferimento a tutte le persone chiamate dal precedente ... Leggi su bitchyf

ArveHi : RT @BITCHYFit: Andrea Damante in discoteca per una serata, esplode la polemica e il locale viene chiuso - granato_serena : #EnnioMorricone, #LoredanaBerté ricorda l'artista scomparso il 6 luglio ma fa una gaffe in rete. Esplode la polem… - popmusic_lovers : RT @BITCHYFit: Andrea Damante in discoteca per una serata, esplode la polemica e il locale viene chiuso - infoitcultura : Andrea Damante in discoteca per una serata, esplode la polemica e il locale viene chiuso - StraNotizie : Andrea Damante in discoteca per una serata, esplode la polemica e il locale viene chiuso -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode polemica Raffaello, esplode la polemica sulla mostra il Resto del Carlino Raffaello, esplode la polemica sulla mostra

Dal 25 luglio al Collegio Raffaello sarà visitabile il progetto espositivo "Raffaello. La mostra impossibile": "Sette mesi fa, quando il Movimento 5 Stelle propose di portare l’iniziativa a Urbino, Vi ...

Kyrgios ironizza su Thiem: "Gente come lui o Djokovic dovrebbero essere esempi"

Dopo i fatti accaduti all'Adria Tour sono esplose le polemiche nel circuito maschile. Nick Kyrgios ha attaccato duramente Novak Djokovic, Alexander Zverev e generalmente tutti coloro che hanno parteci ...

Dal 25 luglio al Collegio Raffaello sarà visitabile il progetto espositivo "Raffaello. La mostra impossibile": "Sette mesi fa, quando il Movimento 5 Stelle propose di portare l’iniziativa a Urbino, Vi ...Dopo i fatti accaduti all'Adria Tour sono esplose le polemiche nel circuito maschile. Nick Kyrgios ha attaccato duramente Novak Djokovic, Alexander Zverev e generalmente tutti coloro che hanno parteci ...