Alberto Zangrillo e i topi da laboratorio che pensano di saperne più di lui (Di venerdì 10 luglio 2020) In questo intervento di ieri a In Onda il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo parla dell’obbligo di vaccino per il Coronavirus SARS-COV-2 e poi se la prende con qualcuno che parrebbe piuttosto riconoscibile: “Io credo che le evidenze sulla vaccinoterapia non debbano nemmeno essere poste in discussione, quando si discute sull’obbligo è perché la politica si fa prendere la mano e viene interpretata in modo poco aderente alle evidenze scientifiche fondamentali. Io per primo mi preoccupo quando qualcuno mi tira per la giacca e dice che io entrerò in politica, cosa che non accadrà mai, per farmi del male così come mi vogliono portare vicino al movimento no-vax. Io ho diretto per anni la seconda sezione del Consiglio superiore di sanità e ho lottato aspramente contro la terapia Stamina e ... Leggi su nextquotidiano

