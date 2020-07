Al via il progetto sui portatori di mutazioni genetiche associate a tumori (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – Ai blocchi di partenza l’ambizioso progetto pilota di Patient Engagement su persone portatrici di mutazioni genetiche germinali associate ai tumori eredo-familiari, nato dalla collaborazione tra la neonata Associazione MUTAGENS– che rappresenta soggetti portatori di sindromi eredo- familiari- Alleanza Contro il Cancro (ACC)– la Rete Oncologica nazionale fondata dal Ministero della Salute- e quattro prestigiosi IRCCS: l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, l’Ospedale San Raffaele di Milano, l’Humanitas di Milano e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Leggi su dire

