Qr Code e cataloghi: Whatsapp Business scommette sullo shopping via chat (Di giovedì 9 luglio 2020) Whatsapp Business agevola la conversazione tra aziende e utenti con QR Code e cataloghi (foto: Whatsapp)Whatsapp Business, il servizio di messaggistica dedicato alle aziende, alle piccole attività e ai professionisti , raggiungendo quota 50 milioni d’utenti, ha rilasciato due nuove funzionalità che renderanno più facile avviare una chat o consultare i cataloghi di prodotti e servizi offerti. Qr Code https://www.youtube.com/watch?v=vV0xf74SDvM&feature=youtu.be Whatsapp ha recentemente annunciato che con il prossimo aggiornamento sarà possibile aggiungere un contatto mediante la scansione di un Qr Code. Lo stesso meccanismo sarà applicato per ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Code cataloghi

TuttoTech.net

WhatsApp Business, il servizio di messaggistica dedicato alle aziende, alle piccole attività e ai professionisti , raggiungendo quota 50 milioni d’utenti, ha rilasciato due nuove funzionalità che ...Il catalogo dei giochi disponibili in GeForce Now, come ogni settimana, si amplia di nuovi prodotti e tra le new entry troviamo Trackmania e Desperados III, che, uscito da pochi giorni su console e PC ...