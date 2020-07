‘Ndrangheta, polizia in azione: decine di arresti nel Reggino (Di giovedì 9 luglio 2020) L’operazione anti-ndrangheta è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Gli arrestati sono presunti elementi di vertice, luogotenenti e affiliati alle cosche della ‘ndrangheta Serraino e Libri. polizia nuovamente in azione in Calabria in queste ore, per una nuova operazione per cercare di fiaccare le resistenze delle cosche della ‘ndrangheta. Sono dodici le … L'articolo ‘Ndrangheta, polizia in azione: decine di arresti nel Reggino proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

