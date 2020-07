Liga 2019/2020: il Maiorca vince e torna a sperare nella salvezza (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Maiorca è ancora vivo nella corsa salvezza della Liga. Nel trentacinquesimo turno del campionato spagnolo gli isolani piegano il Levante per 2-0 con le reti di Cucho Hernandez e Kubo e si portano a -3 dall’Alaves quartultimo, domani impegnato contro la capolista Real Madrid. vince la paura, invece, in un Eibar-Leganés a reti bianche: i padroni di casa non riescono ad allungare sulla zona rossa e vedono il proprio margine assottigliarsi a 4 punti, gli ospiti invece restano inchiodati al penultimo posto a quota 29. Leggi su sportface

