La lettera degli intellettuali a Harper’s per difendere la libertà di espressione (Di giovedì 9 luglio 2020) Le nostre istituzioni culturali sono di fronte al momento della verità. Le vigorose manifestazioni a favore della giustizia sociale e razziale stanno suscitando continue richieste di riformare la polizia, cosa da tempo necessaria, insieme ad appelli più generali per ottenere più uguaglianza e inclusione nella nostra società, non da ultimo nel mondo dell’istruzione superiore, del giornalismo, della filantropia e delle discipline umanistiche. Queste azioni di riequilibrio, che sono necessarie, hanno però accentuato una nuova serie di attitudini moraliste e di impegno politico che tendono a indebolire le nostre norme di confronto aperto e di tolleranza delle differenze in favore, al contrario, di una conformità ideologica. Così come elogiamo il primo sviluppo, così alziamo le nostre voci contro il secondo. Le forze illiberali ... Leggi su linkiesta

