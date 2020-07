Il 72% dei viewer Esports è maschile: sessismo? No, procediamo con calma (Di giovedì 9 luglio 2020) In un mondo che cambia in maniera così veloce come il nostro, è facilmente potersi imbattere in associazioni e organizzazioni che si occupano dei diritti di determinate categorie, le quali spesso sono minoranze sessuali, etniche e religiose. In questo caso, si parla del mondo femminile, il quale, purtroppo viene bistrattato da molti canali, considerando gli eventi Esports “qualcosa di maschile” Il mondo degli Esports ci dimostra che il 72% delle persone che guardano gli tali discipline sono uomini, che cosa vuol dire? Che è uno sport maschilista? Certo che no, come non lo è alcun sport, si parla soltanto di interesse nel seguire determinate sessioni, determinati svolgimenti, che magari alle ragazze non piacciono, ciò si vede soprattutto nel mondo di Twitch, dove la popolazione degli uomini ... Leggi su esports247

