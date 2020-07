Trovati i resti di uno dei 43 studenti di Ayotzinapa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno dei 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa, è stato individuato attraverso l’analisi di alcuni suoi resti. A darne l’annuncio è la Fiscalia Generale della Repubblica (Fgr). La notizia da un nuovo impulso alla ricerca di verità e giustizia per gli studenti della Scuola Normale Rurale Isidro Burgos, scomparsi tra il 26 e 27 settembre del 2014, a Iguala, nello stato del Guerrero in Messico. Quella notte un commando formato da polizia municipale, federale, e gruppi armati … Continua L'articolo Trovati i resti di uno dei 43 studenti di Ayotzinapa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

