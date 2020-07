Temptation Island, Antonella Elia prende a schiaffi Pietro Delle Piane? L’indiscrezione (Di mercoledì 8 luglio 2020) La nuova stagione di Temptation Island è appena all’inizio, domani andrà infatti in scena la seconda puntata, ma sono già molte le indiscrezioni riguardanti il programma. Specialmente per quanto riguarda una coppia: quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Lo spoiler, riporta Blastingnews, arriva dall’influencer Amedeo Venza, che ha anticipato una scena veramente scottante. Si vocifera, infatti, che nel corso del falò di confronto tra la coppia, Antonella Elia abbia preso a schiaffi il compagno Pietro Delle Piane, per via del suo comportamento con le tentatrici che popolano l’isola sulla quale le coppie sono chiamate a dar prova del loro amore. Una scena che se fosse confermata avrebbe del clamoroso. Temptation Island, cosa aspettarsi E’ bene però prendere col favore del dubbio l’affermazione fatta ... Leggi su italiasera

