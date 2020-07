Lino Banfi, 84 anni di vita, 68 d’amore (con la moglie Lucia) (Di mercoledì 8 luglio 2020) «Il giorno che vorrei rivivere? Quello del matrimonio con mia moglie Lucia». L’ha detto l’anno scorso Lino Banfi nel giorno del suo ottantatreesimo compleanno. Oggi l’attore nato a Canosa, in Puglia, il 9 luglio 1936, di anni ne compie 84. Di cui 68 vissuti con la sua Lucia. Cinquantotto di matrimonio, più altri 10 da fidanzati. Un amore che la malattia di lei – l’Alzheimer – non può scalfire. Leggi su vanityfair

Erano due ragazzi, Lino e Lucia, quando si sono innamorati: tutti e due di Canosa di Puglia, lei parrucchiera, lui, Pasquale Zagaria, nato in una famiglia modesta, il sogno di diventare attore.