Google rilascia Android 11 Beta 2 e raggiunge la Platform Stability (Di mercoledì 8 luglio 2020) Google rilascia la seconda Beta di Android 11, raggiungendo la stabilità per quanto riguarda API e comportamenti. L'articolo Google rilascia Android 11 Beta 2 e raggiunge la Platform Stability proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

NeoEnigma : Google rilascia la seconda beta di Android 11, focus sulla stabilità - - HDblog : Google rilascia la seconda beta di Android 11, focus sulla stabilità - seozoomtool : Google spinge sulle Web Stories AMP (già note come AMP Stories) e rilascia un plugin per WordPress: scopriamo carat… - infoitscienza : Google rilascia ufficialmente le patch di luglio per i suoi Pixel - AndroidNewss : #news #Android Auto: #Google rilascia un nuovo ed importante aggiornamento – Tecnoandroid -

Ultime Notizie dalla rete : Google rilascia Google rilascia la seconda beta di Android 11, focus sulla stabilità HDblog Google rilascia la seconda beta di Android 11, focus sulla stabilità

Google ha da poco rilasciato la seconda versione beta di Android 11 che, rispetto alla precedente, vede la finalizzazione delle API e dei comportamenti della piattaforma operativa. Per gli sviluppator ...

Apple rilascia la Beta 2 di iOS 14, iPadOS 14 ma anche tvOS 14, watchOS 7 e macOS 11 Big Sur. Le novità

Abbiamo visto in questo articolo dettagliato quali sono le principali novità che Apple ha introdotto con il suo nuovo iOS 14. Dai widget passando per App Library ma anche avendo cura della privacy, di ...

Google ha da poco rilasciato la seconda versione beta di Android 11 che, rispetto alla precedente, vede la finalizzazione delle API e dei comportamenti della piattaforma operativa. Per gli sviluppator ...Abbiamo visto in questo articolo dettagliato quali sono le principali novità che Apple ha introdotto con il suo nuovo iOS 14. Dai widget passando per App Library ma anche avendo cura della privacy, di ...