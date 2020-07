Genoa-Napoli, le pagelle degli azzurri: Lobotka non fa rimpiangere Demme. Bene Elmas (Di mercoledì 8 luglio 2020) Genoa e Napoli sono due club gemellati, ma a Marassi la partita è molto sentita da entrambe le squadre. Il Grifone è in lotta per la salvezza, i campani vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere nelle ultime partite. Ecco le pagelle dei calciatori azzurri. Meret 6.5: Una sola vera parata, quella su Cassata nel primo tempo che però consente al Napoli di terminare il primo tempo in vantaggio di una rete. Maksimovic 5.5: Qualche indecisione di troppo nelle chiusure. Può fare... Leggi su 90min

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - sscnapoli : ?? #GenoaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - Notiziedi_it : VIDEO | Genoa 1-2 Napoli: il gol di Lozano per il vantaggio azzurro - RaiSport : ? #Mertens e #Lozano affondano il #Genoa Il #Napoli passa 2-1 a #Marassi Leggi la notizia ??… -