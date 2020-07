Alluvioni in Giappone, è lotta contro il tempo per salvare i dispersi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Redazione 08/07/2020 Mondo redazioneweb@agenziadire.com Piogge torrenziali stanno devastando vaste aree del Kyushu: finora si contano 56 vittime ma il numero potrebbe salire Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

