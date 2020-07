Milan Juventus, i convocati di Sarri: riecco Chiellini e Alex Sandro, sorpresa Vrioni (Di martedì 7 luglio 2020) convocati Juventus- Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio della sfida tra Milan-Juventus. Bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di tenere stretto il primato in classifica dagli attacchi di Lazio e Inter. Sarri confermerà il solito 4-3-3, in porta farà ritorno Szczensy, mentre in difesa ci sarà spazio per Rugani dal 1′, il quale affiancherà Bonucci. Ritorno tra i convocati per Chiellini e Alex Sandro, per entrambi potrebbe esserci spazio a gara in corso. convocati Juventus, l’elenco ufficiale in vista della sfida contro il Milan #MilanJuve I convocati bianconeri in partenza per Milano!#FinoAllaFine pic.twitter.com/m9SWJU7Uli — JuventusFC (@Juventusfc) July 7, 2020 Leggi anche: Juventus, infortunio Chiellini: tutta la verità sul ritorno in campo del capitano! Milan Juventus probabili formazioni Milan ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Inizia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #MilanJuve! LIVE qui ?? - juventusfc : E' terminato l'incontro del Mister con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale… - AntoVitiello : #calhanoglu convocato per Milan Juventus - ASpinelli98 : RT @86_longo: Una buona notizia per il #Milan: #Calhanoglu convocato per la sfida di stasera contro la #Juventus - sportli26181512 : Milan-Juventus, i convocati di Pioli: Calhanoglu c'è: Pronti a tornare subito in campo. Stasera si gioca Milan-Juve… -