La Conferenza sul futuro della Siria, un Paese a cui è stato tolto un futuro (Di martedì 7 luglio 2020) Si è svolta a fine giugno la IV Conferenza sul futuro della Siria e della regione, ospitata dall’Unione Europea con il sostegno delle Nazioni Unite. Quest’anno online e quindi con un risparmio di fondi notevoli rispetto agli anni scorsi, quando migliaia di persone affluivano in Belgio per l’occasione. Le lunghe conclusioni pubblicate sul sito della Consiglio cercano di comprendere tutto e tutti ma giocoforza devono dimenticare qualcuno. La volontà di essere accondiscendenti con i paesi del Medio Oriente che ospitano la maggior parte dei 5,6 milioni di rifugiati Siriani ha fatto si che Turchia, Libano e Giordania avessero un parterre d’onore.Un ministro per Paese ha riferito sul loro impegno di questi anni. Un riconoscimento è andato ai loro sforzi di accoglienza anche a Iraq ed Egitto. Naturalmente l’Unione prescinde completamente ... Leggi su huffingtonpost

Si è svolta a fine giugno la IV conferenza sul futuro della Siria e della regione, ospitata dall’Unione Europea con il sostegno delle Nazioni Unite. Quest’anno online e quindi con un risparmio di ...

