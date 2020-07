Justice League: Cyborg avrà una visione di Superman nella timeline dell'incubo (Di martedì 7 luglio 2020) Zack Snyder continua a spoilerare alcuni dettagli di Justice League e annuncia la possibile visione di Cyborg nel futuro distopico della timeline incubo. Arriverà prossimamente nel 2021 la versione tanto attesa di Justice League firmata da Zack Snyder, che abbandonò la prima versione a causa di una tragedia familiare, e il regista ha anticipato che nello Snyder Cut vedremo Cyborg protagonista di una visione su Superman nella timeline dell'incubo. Il regista ha già confermato che la sua Justice League tornerà nella linea temporale esplorata nell'incubo di Batman, come abbiamo visto in Batman v Superman: Dawn of Justice, in cui ci sarà anche Cyborg. Tramite il social Vero, menzionando la scena che mostra la rinascita di Superman, un fan ha chiesto a Zack Snyder ... Leggi su movieplayer

