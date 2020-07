Covid preoccupa l'Australia, più di 6 milioni di persone in lockdown (Di martedì 7 luglio 2020) Da oggi 6,6 milioni di persone saranno isolate in Australia a causa di un aumento dei casi di coronavirus a Melbourne. Lo riporta la Cnn. Lo stato di Victoria, dove si trova la città colpita, e il New South Wales, saranno messi in lockdown per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19, secondo quanto annunciato dalle autorità che hanno anche deciso di inviare militari e polizia al confine. Si tratta degli stati più popolosi della nazione.Il lockdown per Melbourne durerà sei settimane, in base a quanto annunciato da Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria: “C’è un numero di nuovi contagi insostenibilmente alto.Dobbiamo essere realistici sulle circostanze nelle quali ci troviamo”. I cittadini potranno uscire dalle loro abitazioni solo per lavoro, per acquistare beni di prima necessità e per ... Leggi su huffingtonpost

