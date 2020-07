Coronavirus: torna coprifuoco a Belgrado, scattano proteste davanti a parlamento (Di martedì 7 luglio 2020) Belgrado, 7 lug. (Adnkronos/Dpa) – L’annuncio di un nuovo coprifuoco nel fine settimana in Serbia ha scatenato delle proteste. Circa 1.000 manifestanti si sono radunati davanti al parlamento a Belgrado dopo che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato nuove misure restrittive per far fronte all’emergenza Coronavirus. Alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nel parlamento ma sarebbero stati respinti dalle forze di polizia. Molti manifestanti si sono radunati senza mascherine mentre in Serbia la situazione sanitaria è tornata a peggiore con un gran numero di contaggi e di dicessi. “Tutti gli ospedali di Belgrado sono quasi pieni”, ha detto Vucic nel corso di un discorso televisivo alla nazione. “I dati a Belgrado sono pessimi. Stiamo optando per un lungo coprifuoco per il fine settimana, da venerdì a lunedì”, ... Leggi su meteoweb.eu

«Molti partono da Dacca già contagiati perché vogliono farsi curare in Italia, visto che nel nostro paese la sanità è privata e c’è molta povertà». È anche così che nasce il caso dei «contagi di ritor ...

In sella anche il sindaco Luciana Laera e l'assessore Anna Caldi, per una grande metafora della "ripartenza" Putignano Ba – Nonostante le incertezze legate al post covid-19, l’immancabile appuntamento ...

