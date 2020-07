Con la didattica a distanza uno studente su 10 è tagliato fuori (Di martedì 7 luglio 2020) AGI - Con la didattica a distanza seguita durante il lockdown "oltre 10 ragazzi su 100 sono rimasti esclusi dal processo educativo". E' quanto denuncia una ricerca condotta da Agcom. Inoltre, un ulteriore 20% ha potuto frequentare i corsi soltanto in maniera saltuaria, senza poter svolgere regolarmente le lezioni relative all'anno scolastico in corso. Dalla relazione Agcom sulla didattica a distanza emerge che per quasi 40 studenti su 100 non vi è stato nessun problema; 25 studenti su 100 lamentano problemi di velocità della connessione da casa; 19 studenti su 100 segnalano che non tutta la "classe" ha potuto prendere parte alle lezioni a distanza; quasi 14 studenti su 100 indicano che l'utilizzo dei software per l'educazione a distanza risulta complesso; quasi 14 studenti su 100 lamentano di non avere spazi sufficienti in casa senza arrecare disagio ad altri ... Leggi su agi

