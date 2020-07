Roma a picco, ma si rivede Zaniolo. Risentimento muscolare per Smalling (Di lunedì 6 luglio 2020) Piove sul bagnato in casa Roma, i giallorossi al San Paolo di Napoli perdono 2-1 e rimediano la terza sconfitta di fila. La squadra di Fonseca ora sarà costretta a guardarsi le spalle per mantenere il piazzamento in Europa League. Nonostante una prova certamente migliore rispetto a quelle con Milan e Udinese, i giallorossi non … L'articolo Roma a picco, ma si rivede Zaniolo. Risentimento muscolare per Smalling Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Roma picco Roma a picco, Pallotta esplode: ‘Partita vergognosa' Calciomercato.com “Si deve recuperare la Nuova Iside”, l’appello domani alla Camera della mamma e la fidanzata di Vito

I familiari delle vittime del naufragio della Nuova Iside chiedono con forza che venga recuperato il relitto dell’imbarcazione che si trova in fondo al mare a 1400 metri di profondità nel mare di San ...

Vacanze, ricerche su google degli italiani: Vieste + 180%

Milano, 6 luglio 2020 – Hotel e soprattutto casevacanze, mete ambite da nord a sud, il bonus per godersi le ferie. È la fotografia scattata da AvantGrade.com, società di digital marketing fondata e di ...

