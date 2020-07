Nastri d'Argento 2020: stasera su Rai Movie la cerimonia di premiazione (Di lunedì 6 luglio 2020) La cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento 2020, che sarà dedicata al grande Ennio Morricone, sarà trasmessa stasera su Rai Movie dalle 21:10. stasera su Rai Movie, dalle 21:10, sarà trasmessa la cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento 2020 in diretta dal Museo MAXXI a Roma, trasformato per l'occasione in un set per celebrare il grande cinema. Come già annunciato, la serata sarà dedicata al maestro Ennio Morricone, scomparso nella notte tra ieri e oggi all'età di 91 anni. Anna Ferzetti condurrà e guiderà un'edizione all'insegna della solidarietà per sottolineare l'importanza del cinema in una stagione particolarmente difficile per lo spettacolo. Al MAXXI uno straordinario parterre di attrici, attori, autori, per un appuntamento molto atteso che quest'anno non conclude la stagione dei premi ... Leggi su movieplayer

