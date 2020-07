Meteo 6 luglio 2020: estate in bilico tra sole e temporali (Di lunedì 6 luglio 2020) Il caldo preme sull’acceleratore, ma le fresche correnti atlantiche non ci stanno, si assiste ad improvvisi temporali. Scopriamo il Meteo per la giornata di oggi 6 luglio 2020. La rimonta dell’anticiclone africano non partirà molto convinta all’inizio della nuova settimana. Se è vero che il sole e il caldo saliranno in cattedra su buona parte del territorio, sarà altrettanto vero che nuove fresche e instabili correnti nord atlantiche daranno filo da torcere all’estate, con la comparsa di improvvisi e forti temporali. I dettagli Meteo per la giornata di oggi 6 luglio 2020. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Condizioni Alex Zanardi: come sta dopo la seconda operazione Meteo 6 luglio 2020: i dettagli previsionali Meteo 6 luglio 2020 (Getty Images)Nord Ovest Tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento. Solo ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Meteo luglio Meteo: l'ESTATE subito GUASTATA già a LUGLIO. Vi diciamo se sarà ROVINATO anche il MESE di AGOSTO iLMeteo.it METEO – Sole e caldo di nuovo in aumento

MOLISE – Torna il sereno e il caldo. Se la giornata di sabato ha creato non pochi problemi a chi pensava di passare il proprio tempo libero andando al mare, la giornata di domenica ha permesso di recu ...

Genova muore di traffico, il ponte un miraggio, 8 luglio colpo di grazia dalla Corte Costituzionale?

Genova e la Liguria stanno morendo strangolate di traffico sulle sue autostrade, ma anche nelle altre strade, dove il fiume di automobili trabocca dopo ore e ore di code. Genova muore di traffico. Att ...

MOLISE – Torna il sereno e il caldo. Se la giornata di sabato ha creato non pochi problemi a chi pensava di passare il proprio tempo libero andando al mare, la giornata di domenica ha permesso di recu ...Genova e la Liguria stanno morendo strangolate di traffico sulle sue autostrade, ma anche nelle altre strade, dove il fiume di automobili trabocca dopo ore e ore di code. Genova muore di traffico. Att ...