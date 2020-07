Gattuso deve insegnare al Napoli ad andare oltre Insigne (Di lunedì 6 luglio 2020) Una vittoria totale Il Napoli di Gattuso ha risposto bene alla sconfitta di Bergamo. La Roma di Fonseca, seppure non sia una squadra paragonabile – almeno in questo momento – all’Atalanta di Gasperini per qualità dei giocatori, condizione fisica e mentale, è stata battuta in maniera netta. I giallorossi si sono presentati al San Paolo in una veste inedita, eppure i giocatori azzurri non si sono fatti sorprendere. Anzi, hanno vinto la partita dal punto di vista tattico, tecnico, psicologico. Soprattutto, hanno dimostrato di essere dentro il progetto del loro allenatore, credono in quello che fanno, quindi sanno cosa devono fare in campo. È il segnale migliore in vista del finale di stagione, ma soprattutto per l’anno che verrà. Come detto, Fonseca ha disegnato una Roma mai vista prima in questa stagione: tre difensori centrali ... Leggi su ilnapolista

