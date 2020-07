E’ morto Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ morto Ennio Morricone. Il maestro si è spento all’età di 91 anni. ROMA – Musica in lutto. E’ morto all’età di 91 anni il maestro e premio Oscar Ennio Morricone. Il decesso è avvenuto in una clinica romana dove era stato ricoverato per la rottura del femore. “All’alba del 6 luglio – si legge nella nota della famiglia citata da La Repubblica – si è spento Ennio Morricone. Il maestro ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all’estremo respiro. Ha ringraziato i figli e i nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato. Ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Corriere : ?? È morto Ennio Morricone - Gazzettadiroma : Morto Ennio Morricone, le sue musiche da Oscar - Fremondoweb : È morto Ennio Morricone #Morricone -