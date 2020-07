Come funziona e quanto rende il BTp Futura (Di lunedì 6 luglio 2020) Il nuovo BTp Futura, il titolo di Stato proposto dal Tesoro e dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, nelle prime due ore fa già registrare ordini sostenuti per circa 850 milioni e si avvia a toccare la soglia di un miliardo di euro già nella prima mattinata di emissione. La prima emissione del BTp Futura, il cui collocamento si concluderà venerdì 10 luglio, è dedicata interamente a finanziare le spese previste negli ultimi provvedimenti varati dal Governo per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e sostenere la ripresa economica del Paese. Trascorse due ore dall’avvio del collocamento sono stati raccolti ordini per circa 850 milioni, a fronte di oltre 23mila contratti. Come funziona e quanto rende il BTp Futura Davide Iacovoni, responsabile del debito pubblico del Mef, ai microfoni di Due di denari in onda su Radio24 ha detto che il ... Leggi su nextquotidiano

