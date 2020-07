Calcio in lutto, il giocatore della Juve non ce l’ha fatta: è morto a soli 32 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Il suo ricordo con le foto a fine articolo. Non ce l’ha fatta Giuseppe Rizza, ex giocatore della Juventus che il 5 giugno scorso era stato colpito da un’emorragia cerebrale: il classe ’87 purtroppo ha perso la vita nonostante i segnali di ripresa mostrati nel recente periodo. Rizza, che era ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, si era svegliato dal coma e aveva fatto ben sperare i suoi familiari in merito ad una completa guarigione che purtroppo non è mai avvenuta a causa di un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute. (Continua...) “Ciao Peppino, ci mancherai”, ha scritto Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, su Instagram. Anche Gigi Buffon ha espresso cordoglio: “Stanotte ci ha lasciato ... Leggi su howtodofor

tvdellosport : ?? Lutto nel mondo del calcio ?? Giuseppe #Rizza non ce l'ha fatta ?? L'ex calciatore delle giovanili della… - BarbyPatty : RT @ProVercelli1892: Grave lutto per il mondo del calcio. Si è spento a 33 anni il difensore Giuseppe #Rizza. Sentite condoglianze ?? https:… - GPeppe34N : RT @tvdellosport: ?? Lutto nel mondo del calcio ?? Giuseppe #Rizza non ce l'ha fatta ?? L'ex calciatore delle giovanili della #Juventus s… - GPeppe34N : RT @ProVercelli1892: Grave lutto per il mondo del calcio. Si è spento a 33 anni il difensore Giuseppe #Rizza. Sentite condoglianze ?? https:… - GPeppe34N : RT @TUTTOJUVE_COM: Lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex Primavera della Juve Giuseppe Rizza -